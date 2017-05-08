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Van Gölü'nde yeni bir proje hayata geçiyor

Van Gölü'nün etrafının canlandırılıp turizme kazandırılması planlanıyor.

08.05.2017 - 08:59
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Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri turizm için hazırlanıyor. En kapsamlı hazırlık da Edremit Belediyesi tarafından yürütülüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Sahil Kordonu’ projesi bölgenin çehresini değiştirecek ve gölden turizm açısından daha fazla yararlanılmasını sağlayacak. Hayata geçirilek olan projeyle Van Gölü’nün sahilleri vatandaşla buluşturulacak.

'SAHİL YOLU' PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 451 metreyi bulan Van Gölü, turizim alanında bugüne kadar hak ettiği noktaya ulaşamadı.

Hayata geçirilecek ‘Sahil Kordonu’ projesi ile ilk etapta ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yolları, tartan pist, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalar ile sosyal donatı alanları ile plajlar yapılacak.

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