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Van Gölü'ndeki Sahil Kordonu projesine start verildi

Van Gölü'nden daha fazla faydalanılması için yeni bir proje hayata geçti.

02.03.2017 - 15:12
  1. Haberler
  2. Emlak

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İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, vatandaşların Van Gölü'nden daha fazla faydalanması için başlattığı "Sahil Kordonu" projesiyle bölgenin çehresini değiştirecek.

Hazine arazilerini işgal ettikleri belirlenen iş yerlerinin yıkılmasıyla çalışmaların başlatıldığı Edremit sahilinde, 2,5 kilometrelik alanda ilk etapta ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yolları, tartan pist, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalar ile sosyal donatı alanları yapılacak. Kentin yeşil ile mavinin buluştuğu en önemli noktasında başlatılan ve 3 etap olarak planlanan projenin hayata geçirilmesiyle, Van Gölü'ün ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

10 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

KHK ile Edremit Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Atıf Çiçekli, yaptığı açıklamada yaklaşık 10 milyon liraya mal olması beklenen projenin kamuoyunda sevinçle karşılandığını söyledi.

Proje alanında yaklaşık 30 yıldır süren işgalleri hukuki sınırlar içinde sona erdirdiklerini anlatan Çiçekli, "İş makineleriyle proje alanındaki hafriyatların kaldırılması ve çevre düzenlenmesiyle ilgili çalışmalara başladık. Kentte mevsimsel şartlar nedeniyle çalışma sezonu kısa. Projenin en erken tarihte bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Gece ve gündüz en az iki vardiya çalışmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sezona yetiştiririz." dedi.

Van Gölü'ndeki Sahil Kordonu projesine start verildi

"SOSYALLEŞEBİLECEK ALANLAR ORTAYA ÇIKACAK"

İnsanların gölden daha fazla yararlanmasını sağlamayı ve sahil boyunu dinlenme alanı haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Çiçekli, "Ne yazık ki insanlar göle girmek için uygun noktalar bulamıyordu. İnsanlar yüzmek için Molakasım köyündeki sahillere gidiyor. Bu durum belediyecilik anlamında önemli bir eksiklik. Önceki belediyelerin de bundan ders alması gerekir. Bu nedenle ilk işimiz insanımızı gölle yeniden buluşturmak olacak. Bu kapsamda yapacağımız sahil ve rekreasyon alanlarıyla, insanımızın sosyalleşebileceği alanlar ortaya çıkacak. İnsanlarımızın gölde serinleyebileceği plajlar olacak. Özellikle ilimizdeki büyük otellere gelen gerek yerli gerekse yabancı turistlerin faydalanabileceği bir plaj ve gezinti alanları yok. Projeyle bu eksiklikleri gidereceğiz. Bu anlamda da en uygun yerin Edremit olduğunu düşünüyoruz."

Çiçekli, gerçekleştirecekleri projelerle Edremit'i turizmde hakkettiği noktaya getireceklerini bildirdi. Prestij cadde ve gastronomi duraklarıyla da projeyi taçlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çiçekli, "sosyal belediye" olma ilkesini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

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