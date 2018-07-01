Van Gölü'nde yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından ulaşılan Ağin mevkisindeki koylar, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki güzellikleri aratmıyor.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Van Gölü havzasında bulunan İnköyü ve Ağin bölgesinin, Türkiye'nin önemli koylarına sahip olduğunu söyledi. Buradaki koyların turizme kazandırılması amacıyla geziler düzenlediklerini de sözlerine ekledi.

Van Gölü'nün cennet koyları keşfedilmeyi bekliyor

KONAKLAMA İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Ağin bölgesindeki koylara karayolu ulaşımı yok. Bunun dezavantajlarının yanı sıra avantajlı yönlerinin de olduğunu anlatan Hakan, "Zira insan eliyle bir tahribatın önüne geçilmiş. Böyle bir imkan verilmemiş. Her ne kadar bir iskele yapısı olmasa da tekneyle buralara gelebiliyorsunuz. Günübirlik gelinen bir yer. Biz bunun haftalık ya da aylık konaklamalarının yapılması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Hakan, bölgenin kamp turizmine uygun olduğunu, doğal zenginliklerinin yanı sıra tarihi zenginliğinin de bulunduğunu vurguladı.