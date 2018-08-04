Van merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 12 askere gözaltı

Tunceli’de büyük değişim, huzur ve turizm kenti oldu

1 İstanbul’un gizli destinasyonları İstanbul’da gezmeyi çok sevdiğiniz Kadiköy, Beşiktaş’ı çok iyi bilirsiniz ama bizim seyahat yazımız Pendik’i, Şirinevleri anlatıyor.

2 Başkan Erdoğan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılan Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

3 Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı Hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları hareketlendi.

4 Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu Dünyanın en sakin ve en güvenli ülkesi olduğu olduğu belirtilen Kanada'da Başbakan Trudeau dev konvoyu ile gezintilerini yapıyor.

5 Abdullah Gül'ün köşk doktoruna FETÖ kelepçesi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı döneminde doktoru olan Sedat Caner "FETÖ üyeliği" suçlaması ile tutuklandı.

6 Gaziantep'te sokak magandaları can aldı Dedesiyle televizyon izlediği sırada başından yaralanan 11 yaşındaki çocuk, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.