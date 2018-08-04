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Van merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 12 askere gözaltı

18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları anlaşılan 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

DHA | 04.08.2018 - 11:14..
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüte üye askerlerle 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemiyle irtibat kurduklarını belirledi.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Van merkezli 18 ilde operasyon düzenlendi.

Van merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 12 askere gözaltı

12 MUVAZZAF ASKER GÖZALTINDA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van, Adana, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Osmaniye, Tokat ve Trabzon'da belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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