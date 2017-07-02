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Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü

Özalp'ta PKK'lı teröristler, evini basıp silah zoruyla kaçırdıkları AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı'nı başka bir mahalleye götürerek vurdu.

02.07.2017 - 00:09
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Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Boğazkesen Mahalles'inde meydana geldi.

SİLAH ZORUYLA EVİNDEN KAÇIRDILAR

PKK'lı teröristler, aynı zamanda eski mahalle muhtarı olan AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin evine geldi. Silah zoruyla içeri giren teröristler, Ahi'yi dışarı çıkarıp araca bindirerek Şemsettin Mahllesi'ne götürdü.

TERÖRİSTLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Teröristler burada, Ahi'yi indirip uzun namlulu silahla birkaç el ateş ederek vurdu. PKK'lılar kaçarken, silah sesleri üzerine olay yerine giden mahalle sakinleri, Aydın Ahi'yi kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı olarak özel araçla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DÜN DE AK PARTİ LİCE İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

PKK'lı teröristler, dün gece de Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde evininin önünde pusu kurdukları Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı 34 yaşındaki Orhan Mercan'a saldırı düzenlemişti. Saldırıda Mercan yaşamını yitirirken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

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Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü

Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü

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