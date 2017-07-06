Van şehidine veda

Ceylan'ın cenazesi, Denizli'de babası Süleyman Ceylan'ın evinde helallik alınmasının ardından Karacasu ilçesinde Esençay Mahallesi'nde ikamet eden annesi Aynur Durmaz'ın evine getirildi.
AYDIN ŞEHİDİNİ UĞURLADI
Şehidin naaşı, annesinin evinde de helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törende şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.
"AĞLAMAYACAĞIZ, SÖZ VERDİK"
Şehidin eşi Senem Ceylan, 11 yaşındaki oğlu Süleyman'ın ellerinden tutarak, "Biz ağlamayacağız, söz verdik. Herkes ağlayacak ama biz dik duracağız. Baban böyle isterdi." ifadesini kullandı. Şehidin oğlu Süleyman'ın metanetli duruşu dikkati çekti.
İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tekbirler eşliğinde Karacasu mezarlığında toprağa verildi.