Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

Beşiktaş'ın şampiyonluğu yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıldı.

Beşiktaş'ın şampiyonluğu yurdun dört bir yanında kutlandı

İstanbul'un fethinin 564. yıldönümünde konuşan Erdoğan, Beşiktaş'ı şampiyonluğu için tebrik etti.

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Şenol Güneş: Ben elemanım patron ne derse o olur

Beşiktaş'ı üst üste iki kez şampiyon yapan Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekipteki geleceği hakkında son sözün Fikret Orman'da olduğunu söyledi.