taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.533
USD
3,5787
EURO
3,9995
ALTIN
145,78
PETR
52,2000

Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi Van ve Hakkari'de coşkuyla kutlandı.

28.05.2017 - 22:17
  1. Haberler
  2. Spor

Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

Beşiktaşın ligin bitimine bir hafta kala Gaziantep Sporu 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

VAN VE HAKKARİ'DE ŞAMPİYONLUK TURU

Maçın bitiş düdüğüşle birlikte Van ve Hakkari'de yüzlerce Beşiktaş taraftarı sokağa dökülerek sevinç gösterileri yaparken, Beşiktaş bayraklarıyla süslü araçlar şehir turu attı.

Kent merkezlerini adeta karnaval alanına dönüştüren Beşiktaşlı taraftarların coşkusu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Koyu bir Beşiktaşlı olan Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'da elinde Beşiktaş Bayrağıyla Hakkari sokaklarında sevinç gösterisinde bulundu.

Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

Van ve Hakkari'de şampiyonluk coşkusu

İlginizi Çekebilir
Beşiktaş'ın şampiyonluğu yurdun dört bir yanında kutlandı
Beşiktaş'ın şampiyonluğu yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıldı.
Şenol Güneş: Ben elemanım patron ne derse o olur
Beşiktaş'ı üst üste iki kez şampiyon yapan Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekipteki geleceği hakkında son sözün Fikret Orman'da olduğunu söyledi.
Beşiktaş semtinde coşkulu kutlama - İZLE
Siyah-beyazlı taraftarlar, kazanılan 15. şampiyonluğun ardından Beşiktaş semtinde büyük çoşku yaşadı.
Beşiktaş'ın kasasına 190 milyon TL girecek
Gaziantepspor'u yenerek şampiyon olan Beşliktaş'ın kasasına 190 milyon TL girecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TEDES yeniden faaliyete geçiyor

TEDES yeniden faaliyete geçiyor

417
ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

182
Sela okunmasını engellemeye 12.5 yıl hapis cezası

Sela okunmasını engellemeye 12.5 yıl hapis cezası

213
Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi

Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi

254
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

174
Arda Turan'ın mutsuz hali ayrılık iddialarını güçlendirdi

Arda Turan'ın mutsuz hali ayrılık iddialarını güçlendirdi

76
Bakan Türkiye'de emeklilik yaşının düşük olduğunu söyledi

Bakan Türkiye'de emeklilik yaşının düşük olduğunu söyledi

2099
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM