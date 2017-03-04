Van’da 5,5 ton kaçak çay ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; 02 Mart 2017 tarihinde merkez Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerinde arama yapıldı.

5,5 TON KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada toplam 5 bin 580 kilogram kaçak çay ile 4 bin 626 koli kaçak ton balığı ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.E. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.

















