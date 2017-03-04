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Van’da 5,5 ton kaçak çay ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 5 bin 580 kilogram kaçak çay ile koli koli ton balığı bulundu.

04.03.2017 - 15:16
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; 02 Mart 2017 tarihinde merkez Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerinde arama yapıldı.

5,5 TON KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada toplam 5 bin 580 kilogram kaçak çay ile 4 bin 626 koli kaçak ton balığı ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.E. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.

Van’da 5,5 ton kaçak çay ele geçirildi

Van’da 5,5 ton kaçak çay ele geçirildi

Van’da 5,5 ton kaçak çay ele geçirildi

Van’da 5,5 ton kaçak çay ele geçirildi

Van’da 5,5 ton kaçak çay ele geçirildi

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