Van’a 8 yılda 5,5 milyon turist geldi

Açıklamalarda bulunan Muzaffer Aktuğ, turistlerin en fazla 2016 yılında geldiğini belirtti.

Aktuğ, “2008 yılından itibaren ilimize gelen turist sayılarında önemli bir artış yaşanarak 2016 yılı itibarıyla 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turist sayısına erişmiş durumdayız. 2008 yılında 327 bin ile başlayan turist sayımız, 2012 yılına kadar 611 bini bulmuş. Daha sonra depremlerden ötürü 2012 yılında 205 bin civarına kadar düşmüş, fakat 2013 yılından itibaren tekrar bir toparlanma dönemi göstermiş. En son 2015 yılında 912 bin ve 2016 yılında ise 1 milyon 12 bin 597 yerli ve yabancı turisti ağırlamış bulunmaktayız” dedi.

2016'DA TERÖRE RAĞMEN 1 MİLYON TURİST VAN'A GELDİ

8 yılda yaklaşık olarak 5,5 milyon yerli ve yabancı turistin Van’ı ziyaret ettiğini belirten Aktuğ, 2016 yılında yaşanan terör hadiseleri ve ülke bazındaki sıkıntılara rağmen 1 milyondan fazla turistin kenti ziyaret etmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Aktuğ, “Almış olduğumuz bu rakamlar emniyet verilerine göre alınan rakamlardır. Bu sayılar ilimize gelen ve en az bir gece konaklayan kişi sayısıdır. İlimize gelen yerli ve yabancı insanlar içerisinde ilimizi yabancı anlamında tercih eden en önemli ülke İran’dır. Mümkün olduğu kadar buraya daha fazla İranlının gelebilmesi, daha fazla insan çekebilme anlamında sektör temsilcilerimizle bir araya geldik. Burada artılarımızı eksilerimizi masaya yatırdık. Daha fazla ne yapılabiliriz konusunu konuştuk” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK İRANLI TURİST GELDİ

Yabancı turist anlamında en fazla İranlıların Van’ı tercih ettiğini vurgulayan Aktuğ, şöyle devam etti: “İran’ı sırasıyla Almanya, Irak, ABD ve Güney Kore takip etti. İran, ilimizin ticareti, ekonomisi ve turizmi anlamında son derece önemli bir yere sahiptir. Bu potansiyeli iyi kullanmak gerekir. Geçen sene Turizm haftası etkinlikleri kapsamında İranlı 95 acente temsilcisini ilimize davet etmiş ve ilimizi gezdirmiştik. Zannediyorum o gelen acente ve tur operatörlerimizin etkisiyle de ilimize gelen İranlı sayısı geçen yıla oranla çok daha fazla artmış durumda. Bunun sebebi de geçen sene ilimize gelen acentelerimizin de etkisini görmek mümkündür.”

İRANLILAR TATİLLERİNİ VAN'DA GEÇİRİYOR

İranlıların özellikle özel gün ve haftalarda Van’ı daha sık tercih ettiğini de sözlerine ekleyen Muzaffer Aktuğ, “Nevruz dönemi gelmeden önce tekrar İran’a sektör bazında bir çıkarma yapmayı planladık. TÜRSAB ile birlikte başta Van Valiliğimiz olmak üzere bizler ve sektör temsilcileriyle birlikte şubat ayı içerisinde İran’a giderek, onları ilimize ve ülkemize davet edeceğiz” diye konuştu.

Van’a 2008 yılı yerli 283 bin 542, yabancı 43 bin 8, 2009 yılı yerli 475 bin 41, yabancı 75 bin 951, 2010 yılı yerli 583 bin 697, yabancı 83 bin 219, 2011 yılı yerli 431 bin 622, yabancı 93 bin 795, 2012 yılı yerli 179 bin 312, yabancı 25 bin 945, 2013 yılı yerli 545 bin 677, yabancı 65 bin 345, 2014 yılı yerli 660 bin 394, yabancı 186 bin 981, 2015 yılı yerli 709 bin 742, yabancı 202 bin 868, 2016 yılında ise 736 bin 83 yerli ve 276 bin 514 yabancı turistin ziyaret ettiği ifade edildi.