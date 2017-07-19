Van'a eylem için gelen terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK üyesi bir teröristin kırsal alandan Van'a eylem için geldiğinin tespit edilmesi üzerine polis dün gece operasyon için düğmeye bastı.

EVE OPERASYON

PKK'lı teröristin İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bir evde saklandığının belirlenmesi üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat polisleri bu eve operasyon yaptı.

Polis helikopterinin de havadan takip ettiği operasyonda polisin "teslim ol" çağrısına evden ateşle karşılık verildi. Bunun üzerine çıkan çatışmada 1 terörist üzerindeki silah ve teçhizatla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun devamında teröriste ve örgüte yardım yataklık ettikleri gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.