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Van'a sahil kordonu inşa edilecek

Edremit Belediyesi, Van Gölü'nden daha fazla faydalanılması için yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

08.02.2017 - 09:39
  1. Haberler
  2. Emlak

İçişleri Bakanlığı'nın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında aldığı kararla Edremit Belediyesi harekete geçti.

Van'a sahil kordonu inşa edilecek

YENİ PROJE BAŞLIYOR

Belediyesi vatandaşların Van Gölü'nden daha fazla yararlanması için "Sahil Kordonu" projesine start veriyor. Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeyle, halkın yıllardır hayalini kurduğu sosyal tesislere kavuşması hedefleniyor.

Van'a sahil kordonu inşa edilecek

YAZ MEVSİMİNDE DÖNÜŞÜM BAŞLAYACAK

Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Atıf Çiçekli, ilçede yaz mevsiminde dönüşümün başlayacağını belirtti. Çiçekli konuyla ilgili açıklama yaparak, "İlk etabımız 2,5 kilometre olacak. Bu etapta ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yolları, tartan pist, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalar ile sosyal donatı alanları oluşturacağız. Anlayacağınız halkımızın artık Van Denizi ile bütünleşmesini sağlayacağız. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah yaz aylarında halkımızı Edremit'in yeni yüzüyle buluşturacağız." diye konuştu.

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