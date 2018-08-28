Van'da doğal yapısı dolayısıyla rafting tutkunlarının tercih ettiği Çatak ilçesinde belediye golf sporu için de proje hazırladı.

Bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle de ilçe halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışan belediye, devletin kaynaklarını insan odaklı çalışmalar için kullanarak halkın yaşam standardını yükseltmeyi hedefliyor.

İçişleri Bakanlığınca Çatak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hacı Asım Akgül, 2015'te ilçeye kaymakam olarak atandığını bu nedenle ilçenin sorunlarına hakim biri olarak belediyedeki görevine başladığını söyledi.

Hazırlanan projelerle Çatak'ın bir cazibe merkezi haline geleceğini anlatan Akgül, ilçenin artık terörle anılmasını istemediklerini ifade etti.

Van'a yapılan mini golf sahası eylülde hizmete girecek VİDEO

EYLÜL AYINDA HİZMETE AÇILACAK

Yaz dönemini çok iyi geçirerek birçok projeyi halkın hizmetine sunduklarını vurgulayan Akgül, şöyle konuştu:

"Bu golf olayı Van'da ilk defa Çatak'ta yapılacak. Mini bir golf sahası oluşturduk. Golf biraz da zengin sporu olarak biliniyor. Herkesin oynadığı bir spor değil ülkemizde de en fazla Antalya'da doğal çim üzerinde oynanan bir spor. Biz de burada mini bir golf sahası oluşturduk, inşallah eylül ayında hizmete açılacak.

"ÇATAK YAŞANABİLİR BİR İLÇE HALİNE GELDİ"

Göreve geldiğimde insanlar terörden muzdaripti ama artık Çatak yaşanabilir bir ilçe haline geldi. Bu proje hayata geçtiğinde Çataklılar artık kendi ilçelerini diğer ilçelerle yarıştırır ve onlardan daha iyi ilçe olduğunu anlatacak, yaşadığı ilçeyle övünebilecek hale geldi."

Çatak'ta gençlere spor imkanı oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Akgül, "Çatak Belediyespor'u kurduk ve burada sporcular yetiştireceğiz. Gelecekte belkide milli sporcular ilçemizden çıkmış olacak. Bizim görevimiz altyapıyı oluşturmak bundan sonrası Çataklılara kaldı. İnşallah onlar da iyi değerlendirirse güzel yerlere gelirler." diye konuştu.

"TERÖRLE ANILMAK İSTEMİYORUZ"

Çatak'ın çehresini değiştirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Akgül, golf meraklıları için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.

İlçede jandarmanın eğitim amaçlı kullandığı 28 dönümlük alanın belediyeye tahsisinin yapıldığını bildiren Akgül, şunları ifade etti:

"Söz konusu alanda birçok projeyi gerçekleştirme imkanı buluyoruz. Çatak'ın artık terörle anılmasını istemiyoruz, terörle anılan bir ilçenin artık farklılıklarıyla anılmasını istedik ve golf sporu için proje yaptık.

"TERÖR ÜLKEMİZDE ETKİSİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI"

Rafting, Türkiye'de Çatak'ın bilinirliğini artırdı ama golf sporuyla bunu biraz daha artıracağız. Biz bu tarz faaliyetlerle anılmak istiyoruz, terörle anılmak istemiyoruz. Çatak'ın güzellikleriyle hatırlanmasını istiyoruz.

Terör ülkemizde etkisini yitirmeye başladı inşallah en kısa sürede tamamen biter. Burada vatandaşın desteği önemli güvenlik güçlerimiz hepsi özveriyle görevlerini yapıyorlar ama bunun tamamen sonlanması vatandaşın desteğiyle olacak."