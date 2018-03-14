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Van'da saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

Edremit ilçesinde, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu Metin Ertaş isimli güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

DHA | 14.03.2018 - 09:48..
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Van'ın Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Metin Ertaş (45), Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'ndeki evine giderken kimliği belirsiz ve yüzü maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Van'da saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

İNCELEME BAŞLATILDI

Ağır yaralanan 4 çocuk babası Ertaş, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü saldırganların bulunması için özel ekip kurarak, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Van'da saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

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