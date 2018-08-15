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Van'da terör operasyonu: 1 ölü 1 yaralı

Van'da jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonunda 1 PKK'lı öldürülürken, bir tanesi de sağ olarak yakalandı.

DHA | 15.08.2018 - 11:22..
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Van'ın Başkale ilçesinde, eylem hazırlığı yapan PKK'lı teröristlere operasyon düzenlendi.

TESLİM ÇAĞRISI ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

Başkale ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekate geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarmaya, İl Emniyet Müdürlüğünden de destek geldi. Yapılan baskın sonucu "teslim ol" çağırısı üzerine ekiplere ateş açan terörist öldürülürken, ağaca çıkan başka bir teröristte yakalandı.

Van'da terör operasyonu: 1 ölü 1 yaralı

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Her iki teröristle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği,1 tabanca, 2 el bombası, 8  adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,1 tabanca şarjörü, 122 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 119 adet AK-47 piyade tüfeği mermisi, 14 tabanca mermisi ve 1 termal dürbün ele geçirildi.

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