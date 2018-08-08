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Van’da 1 terörist öldürüldü

Van Gürpınar'da PKK/KCK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sonucu çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 1 terörist ise silahıyla birlikte yaralı olarak teslim oldu.

İHA | 08.08.2018 - 10:56..
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Van’da 1 terörist öldürüldü

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, Gürpınar ilçesi Elemeği Mahallesi kırsalında 8 Ağustos’ta Şehit Jandarma Çavuş Serdar Yeşilyurt operasyonunun icra edildiği belirtildi.

1 TERÖRİST ÖLÜ, DİĞERİ TESLİM OLDU

Açıklamada, "Söz konusu operasyon sırasında 2 bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada 1 terörist silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 1 terörist ise silahıyla birlikte yaralı olarak teslim olmuştur. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir." denildi.

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