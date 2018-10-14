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Van'da 100 kilo eroin ele geçirildi

Kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 100 kilo 112 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İHA | 14.10.2018 - 09:26..
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Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesinde oluşturdukları uygulama noktasında uyuşturucuyu taşıyan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı.

REXO ARAMA YAPTI

Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; kamyonetin doğal boşlukları içerisinde zulalanmış 106 paket halinde toplam 100 kilo 112 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'da 100 kilo eroin ele geçirildi

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.K. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Van'da 100 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik polisi, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiği değişik operasyonlarda toplam 4 ton 880 kilo 756 gram eroin maddesi ele geçirirken, 1 Ocak-13 Ekim 2018 tarihleri arasında ele geçirilen 4 ton 884 kilo 41 gram eroin maddesi ile Türkiye’de bir yıl içerisinde ve il bazında yakalama rekoru kırıldı.

Van'da 100 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 100 kilo eroin ele geçirildi

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