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Van’da 102 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde bir garaja düzenlenen operasyonda 102 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 28.12.2017 - 08:48..
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Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPILACAKTI

Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinde batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Van’da 102 kilo eroin ele geçirildi

200 PAKET UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik polisi, Edremit ilçesi Yeni Mahallede bulunan bir ikamet ve müştemilatında Narkotik Madde Arama Köpeği ’Zeyna’ ile birlikte arama yapıldı. Zeyna’nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, ikametin garaj kısmında dört 4 çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.U. ve N.U. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

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