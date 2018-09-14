Van'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

İngiliz basını, Karius'un İstanbul'da gördüğü ilgiden memnun olduğunu yazdı. Kiralık olarak gelen Alman kalecinin Beşiktaş'ta kalacağı ifade edildi.

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Döviz bürosu gibi çalışan dilenci

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dilencilik yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişinin üzerinden döviz bürolarında bile bulunmayan on beş farklı birimde para çıktı.