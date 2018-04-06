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Van’da 13 kilo eroin ele geçirildi

Van'da durdurulan kamyonetin içerisinden 13 kilo 350 gram eroin bulundu.

İHA | 06.04.2018 - 08:50..
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Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van’da 13 kilo eroin ele geçirildi

DURDURULAN ARAÇTA DETAYLI ARAMA YAPILDI

Bu çalışmalar kapsamında Edremit İlçesi Hal Kavşağında oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği ‘Alfa’nın da katıldığı aramada kamyonetin kazasına tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Van’da 13 kilo eroin ele geçirildi

13 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı aramada kasa aksamı aralarına zulalanmış 26 paket halinde toplam 13 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak K.G. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Van’da 13 kilo eroin ele geçirildi

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