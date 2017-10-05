Van'da 14 kişilik minibüste 54 kaçak yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurdukları 14 kişi kapasiteli minibüste arama yaptı.

54 KAÇAK ÇIKTI

Aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen ve minibüse sıkıştırılarak bindirilmiş yabancı uyruklu 54 kaçak yakalandı.

Yabancı uyruklular jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

11 BİN 258 LİRA CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca minibüse 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Jandarma Trafik Timi tarafından 11 bin 258 lira para cezası uygulandı.