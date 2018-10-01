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Van'da 140 kaçak göçmen yakalandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde 140 kaçak şahıs ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İHA | 01.10.2018 - 08:48..
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Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak’ta bulunan bir eve operasyon düzenledi.

140 KAÇAK GÖÇMEN

Operasyonda yurda yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 90 Afganistan ve 50 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 140 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan E.A. isimli şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan E.A. isimli şüpheli şahsın işlemleri devam ederken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Van'da 140 kaçak göçmen yakalandı

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