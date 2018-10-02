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Van'da 141 kilogram eroin yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan emniyet güçleri, Van'da 141 kilogram eroin ele geçirdi.

AA | 02.10.2018 - 03:33..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

ARAÇ TABANINA GİZLEDİLER

Ekipler, Van-Gevaş karayolunda şüphe üzerine B.T. yönetimindeki 33 CCJ 68 plakalı tırı durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramalarda, aracın tabanına gizlenmiş 255 paket halinde 141 kilo 730 gram eroin bulundu.

Sürücü B.T. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Van'da 141 kilogram eroin yakalandı VİDEO

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