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Van’da 15 bin paket kaçak sigara ve eroin yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 bin 910 paket kaçak sigara ile 60 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 12.10.2018 - 10:39..
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Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde, ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, 14 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

15 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yine Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 2 farklı olayda ise 960 paket olmak üzere toplamda 15 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da 15 bin paket kaçak sigara ve eroin yakalandı

60 GRAM EROİN YAKALANDI

Öte yandan, Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcunun şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında 60 gram eroin ele geçirdi.
Meydana gelen olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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