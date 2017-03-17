Van'da 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kargo firmasında arama yaptı.

KARGO FİRMASINA OPERASYON

Yapılan aramada, göndericisi ve alıcısı K.K. tarafından, Mersin'e göndermiş olduğu bakır tel rulolar içerisine zula yapılmış halde toplam 15 kilo 540 gram eroin ve 1 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonda gözaltına alınan kargo göndericisi ve alıcısı olan K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



