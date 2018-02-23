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Van’da 155 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekipleri narkotik köpeği ‘Şila’nın desteği ile hafif ticari kamyonette yaptıkları aramada 155 kilo 734 gram eroin ele geçirdi.

İHA | 23.02.2018 - 12:55..
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Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Bu çalışmalar kapsamından Van’dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatının yapılacağı bilgisini alan narkotik polisi, şüpheli aracı Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkisinde durdurdu.

Van’da 155 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 155 kilo eroin ele geçirildi VİDEO

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Narkotik madde arama köpeği ‘Şila’nın da katıldığı aramada hafif ticari kamyonetin taban kısmına zulalanmış 299 paket halinde toplam 155 kilo 734 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken soruşturma çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

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