taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.845
USD
3,9491
EURO
4,8624
ALTIN
168,34
PETR
69,4400

Van’da 171 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekipleri düzenlediği 2 ayrı operasyonda 171 kilo 493 gram eroin yakalandı.

İHA | 30.03.2018 - 08:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatının yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik polisi çalışma başlattı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucuyu götürecek tırın tespit edilmesi üzerine tırı takibe aldılar. Takip edilen tır, dün akşam Erciş yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alfa isimli dedektör köpekle ile yapılan aramada Tırın ön cam üzeri ile kapı camları üzerine zulalanmış halde 213 paket halinde 109 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, narkotik polisi dün akşam ikinci bir operasyona imza attı. Yine Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, uyuşturucuyu Van’a götürecek olana kamyoneti takibe aldı.

Van’da 171 kilo eroin ele geçirildi

3 AYDA TOPLAM 1 TON EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Kamyonet, Van’ın girişinde düzenleme operasyonla yakalandı. Şila isimli dedektör köpekle yapılan aramada kamyonetin tabanına gizlenmiş halde 118 paket halinde 61 kilo 983 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçlar ile eroin paketlerine el konulurken, her iki olayda ise 3 kişi gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor. Van polisi 2018 yılının ilk 3 ayında toplam 1 ton 158 kilo 946 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Takım elbise giydirip dilenciye bile kredi çektirdiler
Adana ve Hatay illerinde SGK'da kaydı hiç bulunmayan 105 kişiye belge ayarlayıp takım elbise giydirerek 3 milyon lira kredi çektirdiği ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
Bornova'da zincirleme kaza: 2 yaralı
İzmir'de kontrolden çıkan bir kamyon, başka bir kamyon ve kamyonete çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
İnsan tacirleri Çeşme'de yakalandı
Yasa dışı yollarla 9 göçmeni Yunanistan'ın Sakız adasına kaçırmak isteyen iki insan taciri Çeşme'de yakalandı.
Karaman'da kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Karaman'da tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanan 36 yaşındaki Adnan Dağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Siirt'te 6 korucu şehit oldu

Siirt'te 6 korucu şehit oldu

157
YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

180
Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

66
Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

23
Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

Tesla 123 bin aracını geri çağırdı

18
ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor

ABD'de halk veri sızıntılarından korkuyor

19
Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM