Van’da 2019 yılı Urartu Yılı olarak kutlanacak

Urartu Krallığı’nın kuruluşunun 2860’ıncı yıldönümüne rastlayan 2019 yılının Urartu Yılı olarak kutlanması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunan YYÜ Rektörlüğü, Urartular konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi bilimsel ve kültürel çalışma yapmayı amaçlıyor.

VAN'A DAVET EDİLECEKELR

Bu kapsamda Urartu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünü kuran Van YYÜ, müdürlük öncülüğünde uluslararası bir sempozyum gerçekleştirmeyi planlıyor.

2019 yılı ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen sempozyumda, Urartu ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmakta olan yaklaşık 50 civarında yerli ve yabancı bilim insanın Van’a davet edilmesi hedefleniyor.

"URARTU YILI OLARAK İLAN EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, uzun zamandan beri üniversite olarak Urartu medeniyetinin açığa çıkarılması ve aydınlatılması için önemli projelere imza attıklarını belirtti.

Rektör Peyami Battal, "Bu konuda üniversitemizin dışında İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından Çavuştepe, Van Kalesi ve Ayanıs’ta kazı çalışmaları var. Bu 3 güçlü çalışma, Urartu medeniyetinin açığa çıkarılması hususunda çok önemli bilgiler ortaya çıkarıldı. Bu bilgiler ışığında şunu gördük ki Van Urartu Kralı 1. Sardur tarafından kral olarak iş başına geçince Tuşba adıyla Urartu’nun başkenti haline getirilmiş. Bu tarihe baktığımız zaman çok önemli bir tarih dönemecine denk geldi. Yaklaşık 29. yüzyılın yarısını geçiyoruz. Yani 30. yüzyıla artık adım atmaya başlamış. Dolayısıyla bu süreçte Urartu yılı olarak bu yılın ilan edilmesi hem Vanımızın daha iyi tanıtılması, Urartu medeniyetinin çalışmaları ve araştırmalar neticesinde ortaya konulan bulgularının Türkiye’ye, dünyaya ve bütün bilim camiasına kazandırılması açısından oldukça önemli bir yer tutacağı kanaatindeyiz" dedi.





"YENİ BİR RAPOR HAZIRLADIK"

Çalışmalar kapsamında Urartu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünü kurduklarını ifade eden Peyami Battal, "Burada önemli çalışmaları arşivliyoruz ve bu yönde çalışmalar sürdürüyoruz. Bu kapsamda yine biz bir rapor hazırladık. İnşallah bu çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın uygun görmesi halinde umuyorum ki Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki izinleri sayesinde 2019 yılı ‘Urartu Yılı’ olarak ilan edilir. Bu vesileyle dünya turizmine Vanımızın ve bölgemizin daha iyi anlatılması sağlanmış olur" diye konuştu.

