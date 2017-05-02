Van'da 23 kaçak yakalandı

Başkale 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı sınır hattındaki birliklerin termal kameralarla yaptıkları gözetlemeler sırasında bir grubun yasa dışı yolardan sınırı geçtiği belirlendi.
23 KAÇAK YAKALANDI
Ekiplerin sevk edildiği bölgede 2'si çocuk 23 Pakistan ve Afanistan uyruklu kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklara sıcak yemek ve süt ikramı yapıldıktan sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolunden geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne sevk edildi.