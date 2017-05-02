Van'da 23 kaçak yakalandı

ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs nedeniyle yapılan ve göçmenlere odaklanan gösterilerde en az 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Cambridge Dükü Prens William ve eşinin ikinci çocukları olan Prenses Charlotte'ın yeni fotoğrafı yayınlandı.

1 Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE Emre Can, Watford maçında attığı jeneriklik golle Liverpool'a 3 puanı kazandıran isim oldu.

2 ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı ABD Dışişleri Bakanlığı, terörist saldırıları gerekçe göstererek vatandaşlarını Avrupa'ya yapacağı seyahatler konusunda uyardı.

3 Küba'ya giden Türk solcuların 1 Mayıs kutlaması Türkiye'den bir grup solcu, 'Emek ve Dayanışma Günü' olan 1 Mayıs'ı fırsata çevirerek tatile gitti.

4 DEAŞ'lı teröristle evlenen FBI tercümanı FBI çalışanı Daniela Greene, kurumunu aldatarak, hakkında soruşturma yürütülen DEAŞ'lı yeni eşini uyarmak için Suriye'ye gitti.

5 UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu EURO 2024'e ev sahipliği yapacak olan ülkeyi seçecek olan UEFA, ilk defa insan hakları kriterlerini yerine getirme şartı koydu.

6 Çin'de damat sahte düğün davetlileri yüzünden tutuklandı Çin'de bir damat, düğüne davet ettiği 200 kişinin ailesi ve arkadaşları yerine para karşılığı gelen kişiler olduğu ortaya çıkınca tutuklandı