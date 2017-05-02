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Van'da 23 kaçak yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde sınır devriyeleri, gözetleme yaptı.

02.05.2017 - 10:10
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Başkale 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı sınır hattındaki birliklerin termal kameralarla yaptıkları gözetlemeler sırasında bir grubun yasa dışı yolardan sınırı geçtiği belirlendi.

23 KAÇAK YAKALANDI

Ekiplerin sevk edildiği bölgede 2'si çocuk 23 Pakistan ve Afanistan uyruklu kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklara sıcak yemek ve süt ikramı yapıldıktan sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolunden geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne sevk edildi.

Van'da 23 kaçak yakalandı

Van'da 23 kaçak yakalandı

Van'da 23 kaçak yakalandı

Van'da 23 kaçak yakalandı

Van'da 23 kaçak yakalandı

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