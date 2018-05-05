Van’da 2,4 ton inci kefali ele geçirildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BALIKLARA EL KONULDU

Bu çalışmalar kapsamında Muradiye Alparslan Jandarma Karakol ekipleri dün gece Karahan bölgesine düzenlediği operasyonda ağlara takılan 1,9 ton inci kefali balığına el koydu. Kaçak avcılık yapan şahıslar olay yerinde kaçtığından dolayı herhangi bir cezai işlem yapılamadı.

Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Muradiye İlçe Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah ilçe merkezinde yaptığı denetimlerde 500 kilo balığa el konuldu.