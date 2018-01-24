taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.400
USD
3,7724
EURO
4,6447
ALTIN
162,92
PETR
69,8400

Van’da 26 kilo 725 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşpa ilçesinde, bir ikamet ve müştemilatındaki aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA | 24.01.2018 - 09:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Akköprü mahallesindeki bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi.

Van’da 26 kilo 725 gram eroin ele geçirildi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Narkotik madde arama köpeği ‘Lisa’nın da yer aldığı aramada, ikamet ve müştemilatında yapılan detaylı aramada 52 paket halinde toplam 26 kilo 725 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile ilgili olarak R.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Van’da 26 kilo 725 gram eroin ele geçirildi



Van’da 26 kilo 725 gram eroin ele geçirildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

Almanya tankların kullanımını engellemek istiyor

218
Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

247
Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor

182
Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

Macar oyuncu Boglarka Csösz Türk askerine destek verdi

24
Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

Cumhuriyet'in Kanal İstanbul haberi

60
Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

28
Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

Esad Afrin'de terör örgütü YPG'ye destek sağlıyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM