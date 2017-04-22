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Van'da 280 korucu yemin etti

Van'ın Başkale ilçesinde; terörle mücadelede önemli bir yer tutan 280 güvenlik korucusu, yemin ederek göreve başladı.

22.04.2017 - 12:34
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Van'da 280 korucu yemin etti

İlçe Jandarma Komutanlığındaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜRK BAYRAĞI VE SİLAH

Törende, 280 güvenlik korucusu, Türk bayrağı ve silah bulunan masaya ellerini koyarak yemin etti.

Van'da 280 korucu yemin etti

ÇANAKKALE RUHU

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, törende, "Çanakkale ruhu"nu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Van'da 280 korucu yemin etti

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Dün olduğu gibi bugün de düşmanların denize döküleceğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu: "Çünkü biz millet olarak Allah inancıyla, şehitlik ruhuyla mücadele ettiğimiz için onlar karşımıza çıkamıyorlar, taşeronlarını çıkarıyorlar. Güvenlik güçlerimize sıkılan kurşunlara karşılık devletimiz fazlasıyla karşılık vermiş, vermeye de devam edecektir. Onlar başkalarının taşeronlarıdır. Sizler bizim güvenlik korucularımızsınız. Terörle mücadele sonuna kadar devam edecektir. Bu uğurda şehit olmak varsa şehit de oluruz."

Van'da 280 korucu yemin etti

Güvenlik korucuları adına konuşan Aydın Bozkurt ise 1985'te babalarından devraldıkları görevlerini bugüne getirdiklerini, aynı mücadeleyi bundan sonra da sürdüreceklerini dile getirdi.

Van'da 280 korucu yemin etti

Van'da 280 korucu yemin etti

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