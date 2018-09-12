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Van'da 3 katlı evde 244 kaçak yakalandı

Yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 244 kaçak, polisin bir ev ve eklentilerine yaptığı baskında yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA | 12.09.2018 - 12:15..
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Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'ndeki 3 katlı evde yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen kaçakların bulunduğu ihbarını aldı.

Van'da 3 katlı evde 244 kaçak yakalandı

KAÇAKLAR İL GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 244 kaçak yakalandı.

Kaçakların, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.

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Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ü.G. ise gözaltına alındı.

Van'da 3 katlı evde 244 kaçak yakalandı

Van'da 3 katlı evde 244 kaçak yakalandı

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