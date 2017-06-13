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Van'da 3 PKK'lı öldürüldü

Çatak ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

13.06.2017 - 13:59
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin yaptığı istihbari çalışmalar ve Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki insansız hava aracı 'Bayraktar'ın yaptığı keşiflerde Çatak İlçesi'nin Görentaş Mahallesi kırsalında 4 PKK'lı terörist tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye hava harekatı yapıldı.

Hava harekatıyla bölgede etkisiz hale getirilen PKK'lı tetöristlerin ele geçirilmesi için de birlikler Şehit Jandarma Er Zeki Şahin operasyonu başlatarak bölgeye gönderildi.

3. TERÖRİST ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Arazide yapılan arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı teröristin cesedine ulaşılırken, diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için takip başlatıldı. PKK'lı teröristlerle öğlen saatlerinde yeniden sıcak temas sağlanınca çatışma çıktı. 1 örgüt mensubu da burada etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki kapsamlı operasyonu sürüyor.

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