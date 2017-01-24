Van'da 302 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında 19 HN 489 plakalı minibüs durduruldu.

302 BİN 500 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, zula olarak tabir edilen bölmede 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü ile yanında bulunan N.S. ile Z.S. gözaltına alınırken, aynı istikametten gelen ve Hatipoğlu Mahallesi’ne giriş yapan N.D. yönetimindeki bir kamyonette ise 262 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İki olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan N.D., N.S. ve Z.S. ile ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Cezaevine gönderildi.