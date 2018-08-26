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Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Tuşba'da bir evin bodrumunda elektrik makaralarının içerisine zulalanmış 31 kilo 860 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 26.08.2018 - 10:10..
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 25 Ağustos günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi’nde bir ikametin bodrum katında narkotik madde arama köpeği Lisa’nın da katıldığı operasyon düzenledi.

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi VİDEO

195 PAKET HALİNDE BULUNDU

Lisa’nın tepki vermesi üzerine, yapılan detaylı aramada elektrik kablosu makaralarının içerisine zulalanmış 195 paket halinde toplam 31 kilo 860 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.B., M.B. ve F.Y. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

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