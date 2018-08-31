Van'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

İsrail’de dört gün ne yaptım: Tel Aviv gezi rehberi

1 600 metrelik yolu annesinin sırtında gidiyor Rize’de MS hastası 39 yaşındaki kadın, yüzde 85 engelli olduğu için yolu olmayan evine annesinin sırtında gitmek zorunda kalıyor.

2 128 bin kontenjan boş kaldı 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre, 1 milyon 206 bin 811 aday üniversite tercihi yaptı.Üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti.

3 Cami avlusunda bıçaklı kavga: 1 yaralı Bursa'da, cami avlusuna gelen kalabalık grup, husumetli olduğu bir kişiyi tekme tokat darbedip bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

4 Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'in sıra dışı hayatı Beşiktaş'ın Torino'dan 1 yıllığına kiraladığı Boşnak asıllı Sırp futbolcu Ljajic, futbolunun yanı sıra, milli marşı okumayı reddetmesi ve gol sevinçleriyle yıllardır adından söz ettirmeyi başardı.

5 Ferrari 250 GTO 48 milyon dolara satıldı Ferrari tarihinin efsane modellerinden olan ve otomobil yarışları için sadece 39 adet üretilen 1962 model 250 GTO, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.

6 Adana'da bisiklet hırsızı tikinden yakalandı İki çocuğu "Babanızı tanıyorum" diyerek kandırıp bisikletlerini çaldığı iddia edilen şüpheli, "tiki" sayesinde tespit edilip tutuklandı.