Van'da 414 korucu yemin etti

Van'ın Gürpınar ilçesinde görevine yeni başlayan güvenlik korucuları için tören düzenlendi.

SİLAH BAŞINDA YEMİN ETTİLER

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 414 güvenlik korucusu silah başında yemin etti.

EĞİTİM BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emrah Akçay, emekli güvenlik korucularının yerine yeni alınan güvenlik korucularının "hazırlayıcı zorunlu eğitim"i başarıyla tamamladığını anlattı.

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU

Ailelerin büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği evlatlarının dimdik duruşuyla dosta güven, düşmana korku saldığını vurgulayan Akçay, "Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak yaptığınız gür sesinizle içtiğiniz andınız, göreviniz boyunca en zor koşullarda bile size yol gösterecektir. İçtiğiniz andı bir an bile olsa unutmayınız. Andınız, yüce ulusumuza, güvenlik güçlerimize, sizlere ve tüm sevdiklerinize hayırlı olsun." dedi.