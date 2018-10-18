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Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi

Emniyet ekiplerinin Van'da yaptığı uyuşturucu operasyonunda 47 kilo 831 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 18.10.2018 - 02:08..
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Emniyet ekipleri Van'ın Edremit ilçesinde şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği Şila'nın da katıldığı operasyonda eroin bulundu.

Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi


GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın ön kaput içerisine ve araç içerisinde bulunan valize zulalanmış 92 paket halinde toplam 47 kilo 831 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınan T.E. G.E. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi

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