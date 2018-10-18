Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi

Emniyet ekipleri Van'ın Edremit ilçesinde şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği Şila'nın da katıldığı operasyonda eroin bulundu.





GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın ön kaput içerisine ve araç içerisinde bulunan valize zulalanmış 92 paket halinde toplam 47 kilo 831 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınan T.E. G.E. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.