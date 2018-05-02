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Van'da 4,8 ton inci kefali balığı ele geçirildi

Muradiye ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, iki araçta toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı yakalandı.

DHA | 02.05.2018 - 09:54..
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Van'da, 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri için avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri, gece gündüz nöbet tutuyor.

11 BİN 900 TL İDARİ PARA CEZASI

Ekipler, yol kontrollerinde durdurdukları araçlarda arama yaptı. Aramalarda, 2 araçta ,Van Gölü'nde kaçak avlanılan toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirilirken, kaçak balık avlananlara 11 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Balıkları nakletmek için kullanılan araçlara ise 15 gün trafikten men cezası kesildi.

Van'da 4,8 ton inci kefali balığı ele geçirildi

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