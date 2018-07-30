Van’da 485 göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında devam eden faaliyetler sonucunda Gevaş, Çaldıran, Tuşba ve Saray ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 485 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

5 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Göçmen kaçakçılığı olayları ile ilgili olarak 5 organizatörün gözaltına alındığı ve olaylarda kullanılan 3 araca ise el konulduğu ifade edilirken, yakalanan yabancı uyruklu göçmenlerin işlemlerinin bitmesini müteakip Van Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.