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Van'da 50 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Van'da jandarma ve polisin 15 ayda yaptığı operasyonlarda yurda kaçak yollardan sokulan 49 bin 467 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

11.04.2017 - 13:10
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Van İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Türkiye'de satışı yasak olan bu hap ve ilaçların içerisinde yer alan etken maddelerin endüstriyel, kimyasal ve tarım sektörlerinde kullanıldığını, bu alanlarda kullanılan maddelerin zehirli atık olduğunu söyledi.

DOPİNG, CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI İLAÇ DA VAR

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekipleri ve jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda Van'da 2016 yılında 36 bin 350, 2017 yıllı son üç ay içeresinde ise 13 bin 126 toplamda 49 bin 467 paket kaçak ilaç ele geçirdi. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında doping, zayıflama, takviye gıda, vücut geliştirme ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen ürünler bulunuyor.

Van'da 50 bin kaçak ilaç ele geçirildi

IRAK VE İRAN'DAN KAÇAK YOLLARLA SOKULUYOR

İlaçların Irak ve İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu yada 'merdivenaltı' olarak tabir edilen şekilde üretildiği belirtildi. Türkiye'ye yasadışı yollarla sokulan ilaçların büyük çoğunluğunun paket, kutu ve baleyeler içerisinde olduğu ve bunları analizinin yapılması için numunelerin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği ve sonuçlarının belirlendiği belirtildi.

Van'da 50 bin kaçak ilaç ele geçirildi

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