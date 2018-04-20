Van'da 50 kaçak göçmen yakalandı

Ülkelerinden çıkarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan, aralarında bebek ve kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kaçak, Ankara'ya gitmek için insan tacirlerine para verdi.
ANKARA DİYE VAN'A BIRAKTILAR
İnsan tacirleri, Ankara'ya götürmek için anlaştıkları yabancı uyruklu kaçakları, Muradiye-Erciş karayoluna bırakıp kaçtı.
Kaçaklar, sabana karşı saat 03.00'de devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bulundu.
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SICAK YEMEK İKRAM EDİLDİ
Ekipler, yol ortasına bırakılan kaçakları alıp, Ünseli Jandarma Karakoluna getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklara, sıcak yemek ikram edildi. Kaçaklar, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, insan tacirlerini yakalanması için çalışma başlattı.
Kaçakların, sınırdışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şubesine gönderildi.