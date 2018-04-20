Van'da 50 kaçak göçmen yakalandı

41 dile çevrilen İskandinav Edebiyatı’nın kült eserlerinden biri olan Tavşan Yılı, Türkçede.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Cemal Safi'nin cenazesi, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törenle defnedildi.

Çocuğunuzun burnu kanarsa başını geriye mi eğiyorsunuz? Çocuklara verdiğimiz bu tavsiyenin tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde TSK'nın yurt içinde yürüttüğü terör operasyonları kapsamında Siirt'te 7 terörist etksiz hale getirilmişti. O teröristlerden birinin üzerinden özel bir silah çıktı.

Jandarma ekiplerinin eş zamanlı olarak yaptıkları uygulamada, ilk kez barkod okuyucu cihazı kullanarak kimlik kartlarının çipinden, kontrol edilen kişinin bilgilerine ulaştı.

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‘Atatürk’ soyadının anısı

Soyadı kanununun kabul edildiği 1934 yılında herkes gibi Gazi Mustafa Kemal’e de bir soyad konulacaktı. Peki Paşa’ya verilecek bu isim ne olmalıydı?