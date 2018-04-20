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Van'da 50 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 50 kaçak göçmene jandarma yardım elini uzattı.

DHA | 20.04.2018 - 15:13..
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Ülkelerinden çıkarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan, aralarında bebek  ve kadınların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 50 kaçak, Ankara'ya gitmek için insan tacirlerine para verdi.

ANKARA DİYE VAN'A BIRAKTILAR

İnsan tacirleri, Ankara'ya götürmek için anlaştıkları yabancı uyruklu kaçakları, Muradiye-Erciş karayoluna bırakıp kaçtı.

Kaçaklar, sabana karşı saat 03.00'de devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bulundu.

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SICAK YEMEK İKRAM EDİLDİ

Ekipler, yol ortasına bırakılan kaçakları alıp, Ünseli Jandarma Karakoluna getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklara, sıcak yemek ikram edildi. Kaçaklar, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, insan tacirlerini yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçakların, sınırdışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şubesine gönderildi.

Van'da 50 kaçak göçmen yakalandı



Van'da 50 kaçak göçmen yakalandı



Van'da 50 kaçak göçmen yakalandı



Van'da 50 kaçak göçmen yakalandı

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