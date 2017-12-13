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Van'da 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Başkale ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan çalışmalar sonucu ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 13.12.2017 - 10:53..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

100 PAKET HALİNDE 50 KİLO EROİN

Bu çalışmalar kapsamında 12 Aralık 2017 günü Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerin Van-Hakkari karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yaptıkları belirtilen açıklamada, “Yapılan aramada kamyonetin arka koltukla ile bagaj arasında zulalanmış 100 paket halinde toplam 50 kilo 240 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Van'da 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak V.B. ve S.B. isimli şahıslar, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.” denildi.

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