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Van'da 500 koyun intihar etti

Gürpınar ilçesinin Topyıldız Köyü'ne bağlı Yapraklı Mezrası yaylasında, sarp kayalık bir bölgede otlayan koyun sürüsü, uçurumdan atlayıp telef oldu.

DHA | 12.06.2018 - 22:09..
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Sabah saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Nordız bölgesindeki Topyıldız Mahallesi'ne bağlı Yapraklı Mezrası'nın Arebi-Krom yaylalarındaki sarp kayalıklarda meydana gelen olayda, 26 hanelik Yapraklı Mezrası sakinlerine ait koyun sürüsü, uçurumdan atladı.

ÇOBANLAR ŞOK OLDU

Peş peşe atlayan 500 koyun telef oldu. Çobanın haber vermesi üzerine, olay yerine gelen koyun sahipleri, oluşan leş yığınları arasında koyunlarını tespit etmeye çalışırken, şok oldu. Mezra sakinleri, yaşanan olayı Gürpınar Kaymakamlığı ve ilçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne de bildirerek yardım istedi.

Van'da 500 koyun intihar etti

Mezra sakinlerinden Ahmet Karataş, bir koyunun uçurumdan atlaması sonucu sürüdeki diğer koyunların da peşlerinde atlayıp, toplu intihar ettiklerini belirterek, "Yaşanan olaya şok olduk. Olay yerine gittiğimizde hayvan leşleri ile karşılaştık. Yaklaşık 500 hayvanımız telef oldu. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Van'da 500 koyun intihar etti



Van'da 500 koyun intihar etti



Van'da 500 koyun intihar etti

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