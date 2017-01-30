Van’da 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Ocak 2017 tarihinde Tuşba ilçesi Selimbey Mahallesi’nde bir depo içerisinde 305 bin paket, Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir depoda ise 266 bin paket olmak üzere toplam 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, “Olayla ilgisi olduğu tespit edilen İ.H., A.Ö., M.N.K. ve A.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen İ.H. ve A.E. isimli şahıslar cumhuriyet başsavcılığından serbest, A.Ö. ise adli kontrol kararı ile serbest, M.N.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanmış. A.R.C. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.









