Van'da 23 Ekim 2011'de 604 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanması ve binlerce binanın ağır hasar görmesiyle sonuçlanan 7,2 büyüklüğündeki depremin izleri, aradan geçen 6 yıllık sürede yapılan yatırımlarla silindi.

KENT YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Merkez üssü Tabanlı köyü olan, Van ve Erciş ilçesi ile birçok köyde yıkıma neden olan depremin ardından yapılan yatırımlarla kent adeta yeniden inşa edildi.

Ülke genelinde depremzede vatandaşlara yardım için seferberlik başlatılırken, o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinedeki bakanların büyük bölümüyle depremden hemen sonra Van'a gelerek incelemelerde bulundu.

Van'da 6 yılda depremin izleri silindi VİDEO

FELAKETTEN BUGÜNE KADAR ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

Büyük felaketten bugüne kadar geçen sürede depreme dayanıklı konutların yapıldığı, modern yaşam alanlarının oluşturulduğu, sosyal tesislerin inşa edildiği Van, ekonomisi ve turizmi gelişen, okulları yenilenen, yolları genişletilen yaşanabilir bir şehir olmaya başladı.

"YENİ BİNALAR YÜKSELİYOR"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Allah bir daha deprem göstermesin" diyen ve depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Zorluoğlu, "Devletimiz güçlü. O zaman da öyleydi şimdi de öyle. Vatandaşın her zaman yanında, eksiklikleri süratle giderecek imkan ve kabiliyete sahiptir. Ben 3 ay önce göreve başladım. Depremin izlerini taşıyan yer görmedim. Yeni binalar yükseliyor." ifadesini kullandı.