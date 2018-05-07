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Van'da 7 ton inci kefali ele geçirildi

Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 7 ton inci kefaline el konuldu, bir kişiye idari para cezası uygulandı.

AA | 07.05.2018 - 22:07..
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Van'da 7 ton inci kefali ele geçirildi

10 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

İlçede yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette kaçak avlanmış 7 ton inci kefali bulundu.

Jandarma ekipleri kamyonetin sürücüsüne 7 bin 932 lira idari para cezası uyguladı, kamyonet için de 2 bin 328 lira ceza keserek aracı 15 gün trafikten men etti.

Kaçak avlanılan balıklar da İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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