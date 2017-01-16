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Van'da 8 adliye personeli tutuklandı

Van'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 adliye personeli tutuklandı.

16.01.2017 - 21:42
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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan adliyede görevli bir yazı işleri müdürü ile 7 zabıt katibi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

13 OCAK'TA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Van'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 8 adliye personeli gözaltına alınmıştı.

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