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Van'da 80 kaçak göçmeni eve kilitleyip kaçtılar

Erciş ilçesinde insan ticareti yapan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 80 kaçak göçmeni metruk bir eve kilitledi.

İHA | 12.08.2018 - 06:34..
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Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 yabancı uyruklu kaçak göçmen İstanbul yerine Erciş ilçesinde metruk bir binaya aç susuz hapsedildiler. Tekevler Mahallesinde metruk bir eve gece bırakılan göçmenlerine üzerlerine ise kapıyı kilitlediler. Semt sakinleri metruk evden ses gelmesi üzerine gittiklerinde ise gözlerine inanamadılar.

SEMT SAKİNLERİ YARDIM ETTİ

Gece saatlerinde guruplar halinde getirildiklerini belirten kaçak göçmenlere, semt sakinleri evlerinden getirdikleri ekmek ve su ile ihtiyaçlarını karşıladılar. Kadın, çocuk ve bebeklerin de aralarında olduğu 80 kaçak göçmen daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından araçlara bindirilerek Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

İSTANBUL VAADİYLE KANDIRILDILAR

Afganistan, Pakistan, Türkmenistan ve Bangladeş uyruklu oldukları tespit edilen kaçak göçmenler İstanbul’a götürülme karşısında insan tacirlerine kişi başı bin Amerikan Doları verdiklerinin iddia ettiler. İnsan tacirlerinin yakalanması için Erciş İlçe Eminiyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılırken, kaçak göçmenlerin ise sağlık kontrollerinin ardından, sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edileceği kaydedildi.

Van'da 80 kaçak göçmeni eve kilitleyip kaçtılar

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