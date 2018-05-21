Van'da 8,5 ton inci kefali ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

2 TON KEFAL, GÖLE GERİ BIRAKILDI

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 8,5 ton inci kefali, bir kayık ve 300 metre ağ bulundu.

Ekipler, canlı olan 2 ton inci kefalini göle bıraktı.

Kaçak avcılar ve araçlarına 6 bin 78 lira ceza kesildi.

Balıklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.