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Van'da 8,5 ton inci kefali ele geçirildi

Erciş ilçesinde kaçak avlanılan 8,5 ton inci kefali ele geçirildi, avcılara 6 bin 78 lira ceza kesildi.

AA | 21.05.2018 - 16:54..
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Van'da 8,5 ton inci kefali ele geçirildi

2 TON KEFAL, GÖLE GERİ BIRAKILDI

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 8,5 ton inci kefali, bir kayık ve 300 metre ağ bulundu.

Ekipler, canlı olan 2 ton inci kefalini göle bıraktı.

Kaçak avcılar ve araçlarına 6 bin 78 lira ceza kesildi.

Balıklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van'da 8,5 ton inci kefali ele geçirildi

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